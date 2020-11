Esporte Do sub-20 ao principal mais uma vez, Augusto quer dar tranquilidade e motivação ao Goiás Técnico da base assume o Goiás e diz que elenco “deve estar muito cabisbaixo” por causa da situação no Brasileiro

Com a demissão do técnico Enderson Moreira, o Goiás adotou uma solução caseira para o comando da equipe na sequência da Série A do Brasileiro e vai esperar o desenrolar das próximas rodadas antes de buscar outro treinador. Ex-jogador esmeraldino e técnico da equipe sub-20, Augusto César assume a o time e terá, ao seu lado, o auxiliar técnico Glauber Ramos, com papel impor...