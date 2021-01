Esporte Do sofrimento à glória: o acesso do Vila Nova Com coincidências com 2015 e toque argentino da família Messi com gol e expulsão de Biancucchi, Tigre retorna à Série B no ano seguinte à queda

O quinto acesso à Série B da história do Vila Nova, conquistado na noite deste domingo (17), em Itu (SP), no Estádio Novelli Júnior, após vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, tem coincidências com 2015 e personagens decisivos, cada um à sua maneira, que agora partem para novo desafio. A equipe vai decidir a Série C contra o Remo, em busca do terceiro título vilanovense da ...