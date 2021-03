Esporte Do lockdown à Libertadores, Ferroviária se destaca na gestão do futebol feminino Fundada em 1950, a Ferroviária é uma tradicional agremiação do interior de São Paulo e, em 2003, transformou-se em clube-empresa. O departamento de futebol feminino foi constituído em 2001

O comunicado da Ferroviária em sua rede social pedia que o torcedor não fosse recepcionar a equipe bicampeã da Libertadores Feminina na chegada a Araraquara, nesta segunda-feira (22). A cidade no interior paulista (273 km de São Paulo) está entre as primeiras do país que adotaram o lockdown, ainda em fevereiro, permitindo de início apenas o funcionamento de farmác...