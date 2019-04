Esporte Do jogo da base ao clássico, zagueiro do Vila comemora estreia

No sábado, o jovem zagueiro do Vila Nova, Luizão, viu a carreira passar por reviravolta. Estava escalado para jogo do time sub-20 vilanovense, contra Aparecida. “Eu ia para o jogo do sub-20, mas me chamaram e disseram que o time (profissional) precisava de mim. Então, tudo aconteceu e tive a chance”, resumiu Luizão, o escolhido pra entrar na zaga colorada assim que o cap...