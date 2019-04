Esporte Do banco para a decisão, Gilsinho e Madson ajudam a deixar Atlético perto do renascimento estadual Dois de três gols de goleada são marcados por reservas de gerações diferentes. Matheus supera cansaço e faz o dele. Vitória deixa Dragão perto de conquista que não vem há 5 anos

Uma diferença de 15 anos separa Gilsinho, de 34 anos, do jovem Madson, de 19 anos. De faixas etárias, trajetórias e as personalidades diferentes, os atacantes abriram e fecharam placar com gols, ontem, na goleada por 3 a 0 do Atlético sobre o Goiás, no Estádio Olímpico - outro gol foi de Matheus. Na vitória, o banco fez a diferença. Sem três titulares, suspensos, os q...