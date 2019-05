Esporte Djokovic supera Schwartzmann e decide o Masters 1000 de Roma com Nadal Tenista vai buscar o seu quinto título em Roma - levou a taça em 2008, 2011, 2014 e 2015. O sérvio vai encarar o espanhol Rafael Nadal

Novak Djokovic precisou superar mais uma batalha para se classificar à final do Masters 1000 de Roma. Um dia após derrotar Juan Martin del Potro em um duelo com 3 horas de duração, o sérvio mediu forças com outro tenista da argentina, Diego Schwartzmann, e precisou ficar em quadra por 2h31 para superá-lo. Em um jogo de três sets, o número 1 do mundo derrotou o 24º coloc...