Esporte Djokovic sofre, mas dá o troco em Kohlschreiber e vence na estreia em Montecarlo Essa foi a nona vitória de Djokovic em 11 partidas com Kohlschreiber, experiente jogador de 35 anos que hoje ocupa a 40ª posição da ATP

Novak Djokovic sofreu para confirmar favoritismo nesta terça-feira (16), mas venceu o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo. Com o triunfo, o tenista sérvio também deu o troco no adversário, que no mês passado foi o seu surpreendente algoz no Masters de Indian Wells, nos Estados Unidos. ...