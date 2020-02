Esporte Djokovic retoma liderança do ranking e já mira marcas de Sampras e Federer Tenista sérvia lidera a lista da ATP pela 276ª semana. E seu próximo alvo é Sampras, segundo tenista que mais tempo passou na posição de número 1 do mundo, com 286 semanas

Campeão do Aberto da Austrália pela oitava vez, um recorde no primeiro Grand Slam do ano, o tenista sérvio Novak Djokovic retomou a liderança do ranking na atualização desta segunda-feira (3). E já avisou que pretende alcançar as marcas do norte-americano Pete Sampras e do suíço Roger Federer. Djokovic retomou a ponta ao faturar o título em Melbourne, no domingo....