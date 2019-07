Esporte Djokovic perde set para polonês, mas avança às oitavas de final de Wimbledon

Atual campeão de Wimbledon, Novak Djokovic perdeu pela primeira vez nesta edição do Grand Slam londrino um set, mas ainda assim conseguiu avançar às oitavas de final. Nesta sexta-feira, o número 1 do mundo superou esse susto para derrotar o polonês Hubert Hurcakz por 3 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7), 6/1 e 6/4. Hurkacz nunca havia alcançado a terceira rodada...