Djokovic lamenta desistência no US Open por lesão no ombro: 'A vida continua'

O anúncio da desistência durante a partida contra o suíço Stan Wawrinka, quando perdia por 2 a 1 no terceiro set depois de ser derrotado também nas duas primeiras parciais, doeu muito para Novak Djokovic, tanto dentro como fora de quadra. Com fortes dores no ombro esquerdo, agravadas por uma lesão sofrida na segunda rodada, o sérvio teve de deixar o US Open ainda nas o...