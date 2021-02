Esporte Djokovic domina Medvedev e vence Australian Open pela 9ª vez O número 1 do mundo derrotou o russo Daniil Medvedev, 25, neste domingo (21) por 3 sets a 0 (7/5, 6/2, 6/2), em 1 hora e 53 minutos de partida

Em um Australian Open marcado por tantos eventos atípicos, a trajetória de Novak Djokovic também não foi linear, mas terminou da forma esperada: com o nono título do tenista sérvio de 33 anos no torneio de Melbourne, o terceiro de forma consecutiva. O número 1 do mundo derrotou o russo Daniil Medvedev, 25, neste domingo (21) por 3 sets a 0 (7/5, 6/2, 6/2), em 1 h...