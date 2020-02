Esporte Djokovic derrota Thiem de virada para vencer o Aberto da Austrália pela 8.ª vez Em aproximadamente 4h de jogo, sérvio leva a melhor sobre austríaco por 3 sets a 2 e bate o recorde masculino

Novak Djokovic confirmou neste domingo seu favoritismo na final do Aberto da Austrália, mas com enorme sofrimento. Em aproximadamente 4h de jogo, o sérvio derrotou o austríaco Dominic Thiem por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 4/6, 2/6, 6/3 e 6/4, e ganhou o título do primeiro Grand Slam da temporada pela oitava vez, um recorde para os homens. No discurso de campeão,...