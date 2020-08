Esporte Djokovic deixa conselho da ATP e quer criar nova associação de tenistas A nova entidade se chamaria PTPA (associação de jogadores de tênis profissionais

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking mundial, renunciou ao cargo de presidente do conselho de jogadores da ATP (associação de tenistas profissionais) e passou a liderar um movimento para a criação de uma nova entidade que represente os atletas. A renúncia aconteceu a poucos dias do início do US Open, que começa na próxima segunda (31), e durant...