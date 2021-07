Esporte Djokovic conquista Wimbledon e iguala recorde de Grand Slams de Nadal e Federer Em uma partida dura, o tenista fez valer seu favoritismo e venceu de virada o italiano Matteo Berrettini, 25, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (4), 6/4, 6/4 e 6/3

Atual número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, 34, voltou a fazer história ao conquistar Wimbledon neste domingo (11) e se tornar, ao lado do suíço Roger Federer (8º) e do espanhol Rafael Nadal (3º), o maior vencedor de Grand Slams, com 20 títulos dessa magnitude. Em uma partida dura, o tenista fez valer seu favoritismo e venceu de virada o italiano Matteo Berret...