Esporte Djokovic bate francês e encara Goffin nas quartas em Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic voltou a fazer uma exibição precisa e consistente na grama de Wimbledon nesta segunda-feira. O número 1 do mundo teve pouco trabalho para superar o francês Ugo Humbert por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/3, em 1h42min, e assegurar seu lugar nas quartas de final. Atual campeão, ele segue na defesa do título obtido no ano passado e no q...