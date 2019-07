Esporte Djokovic bate espanhol e buscará penta de Wimbledon contra Nadal ou Federer Sérvio buscará o pentacampeonato do mais importante torneio de tênis realizado em quadras de grama

Atual campeão de Wimbledon, o sérvio Novak Djokovic venceu o espanhol Roberto Bautista-Agut por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6, 6/3 e 6/2, nesta sexta-feira, em Londres, e avançou à final do Grand Slam britânico. Com o triunfo, o líder do ranking mundial se credenciou para buscar o pentacampeonato do mais importante torneio de tênis realizado em quadras de grama, n...