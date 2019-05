Esporte Djokovic bate algoz de Nadal, conquista tri em Madri e o 33º título de um Masters

Novak Djokovic conquistou neste domingo o seu terceiro título do Masters 1000 de Madri ao vencer o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, neste domingo, quando também superou o algoz do espanhol Rafael Nadal, eliminado nas semifinais do último sábado. Líder do ranking mundial, o tenista sérvio voltou a ganhar a competição realizada em qua...