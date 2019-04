Esporte Djokovic arrasa norte-americano e enfrenta Medvedev nas quartas de Montecarlo Líder do ranking mundial da ATP, o sérvio precisou de pouco mais de uma hora para despachar o rival por 2 sets a 0

Depois de um desempenho irregular na estreia, Novak Djokovic passou com muita facilidade pelo norte-americano Taylor Fritz e avançou às quartas de finais do Masters 1000 de Montecarlo. Líder do ranking mundial da ATP, o sérvio precisou de pouco mais de uma hora para despachar o rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Inteligente para forçar os erros de Fr...