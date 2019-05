Esporte Djokovic arrasa nº 3 da Suíça e avança em Roland Garros; Serena atropela Trata-se da 23ª vitória consecutiva do sérvio em torneios de Grand Slam. Isso porque ele vem dos títulos seguidos de Wimbledon e US Open, ambos no ano passado, e do Aberto da Austrália, em janeiro

Em mais uma exibição consistente em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic não teve qualquer problema para garantir o seu lugar na terceira rodada do Grand Slam francês, nesta quinta-feira (30). O número 1 do mundo venceu Henri Laaksonen, número 3 da Suíça e atual 104º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3, em apenas 1h33min. Trata-se da 23ª vitó...