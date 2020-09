Esporte Djokovic acerta bolada em juíza e é desclassificado do US Open Sem número 1 do mundo, tênis terá o primeiro campeão inédito de Grand Slam desde 2014

De forma inesperada, o grande favorito e número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi eliminado do US Open de 2020 e abriu o caminho para um campeão inédito de Grand Slam. Ainda no primeiro set das oitavas de final contra Pablo Carreño Busta, quando Djokovic perdia por 6 a 5 e com 15/40 no placar, o sérvio atingiu, sem querer, uma juíza de linha com uma bolada. Ele pe...