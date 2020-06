Esporte Djokovic é favor de jogos com torcida na Sérvia: 'Circunstâncias diferentes' Os torcedores lotaram as bancadas improvisadas na sexta-feira no clube de tênis de Djokovic em Belgrado, às margens do rio Danúbio, para o primeiro dia do torneio organizado por ele e sua família

No momento em que algumas medidas de restrições estão sendo relaxadas em grande parte da Europa, Novak Djokovic, número 1 do mundo, defendeu a ideia de haver torcida nas partidas na Sérvia. Nesta sexta-feira, teve início o Adria Tour, torneio de exibição beneficente promovido pelo sérvio. Os torcedores lotaram as bancadas improvisadas na sexta-feira no clube de tê...