Esporte Djoko irritado, derrota do Brasil no handebol e finais no atletismo; veja destaques Veja os principais resultados de Tóquio-2020 deste sábado (31)

Paulo André termina bateria em 3º e vai à semifinal dos 100 m O brasileiro Paulo André Camilo, velocista do país com mais chances de correr os 100 m abaixo dos 10 segundos pela primeira vez, vai à semifinal da prova no atletismo das Olimpíadas de Tóquio. Paulo André correu a distância em 10s17 e garantiu a vaga ao terminar em terceiro. Ele terminou atrás do sul-...