Esporte Divisão de Acesso tem rodada com disputa pela liderança Em visita ao Inhumas, o Goiânia defende a 1ª colocação, que é desejada por Morrinhos e Goiatuba que se enfrentam pela 3ª rodada da competição estadual

A 3ª rodada da Divisão de Acesso terá dois jogos que envolvem diretamente a disputa pela liderança da competição estadual. A primeira partida da jornada será disputada no estádio Zico Brandão, neste domingo (10), a partir das 16 horas, entre Inhumas e Goiânia.O Galo busca recuperação após tropeço como mandante na última rodada, ao ficar no empate por 1 a 1 com o Mo...