Esporte Divisão de Acesso tem duelo pela liderança Goiatuba e Inhumas abrem a 7ª rodada com jogo que pode mudar as primeiras posições do campeonato estadual

A 7ª rodada da Divisão de Acesso terá um duelo direto pela liderança do campeonato. Goiatuba e Inhumas abrem a rodada neste domingo (24), no estádio Divino Garcia Rosa, podendo assumir a 1ª posição. A partida será disputada a partir das 16 horas.Com nove pontos, o Inhumas pode assumir a liderança se pontuar. O Morrinhos, líder com dez pontos, tem saldo de gols infe...