Esporte Divisão de Acesso: Morrinhos vence e mantém perseguição ao Goiânia Tricolor venceu o Goiatuba pelo placar mínimo no encerramento da 3ª rodada da competição estadual

O Morrinhos venceu o Goiatuba, por 1 a 0, no encerramento da 3ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O meia Felipe Baiano marcou o único gol da partida disputada no estádio João Vilela, na segunda-feira (11). O resultado leva o Morrinhos aos sete pontos, o tricolor segue invicto e na 2ª colocação A equipe mantém perseguição ao líder Goiânia. O Galo leva a ...