Esporte Divisão de Acesso mantém formato de disputa e terá início em agosto Oito equipes disputam, em três turnos, duas vagas na principal Divisão do Campeonato Goiano

A Divisão de Acesso de 2019 manterá o formato de disputa da última edição e tem início previsto para o dia 10 de agosto, com término no dia 13 de outubro. As confirmações ocorreram nesta terça-feira (7), no Conselho Técnico realizado na sede da Federação Goiana de Futebol (FGF). Assim como ocorreu no ano passado, serão oito integrantes na Divisão de Acesso. Dois...