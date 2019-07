Esporte Discurso esmeraldino é de recuperação após derrota por 6 a 1

Apesar do duro golpe sofrido no Maracanã, o discurso dos jogadores e da comissão técnica é de tirar aprendizados da goleada e se recuperar no Brasileirão. Motivos para acreditar nisso o Goiás possui. A equipe iniciou a 10ª rodada na 6ª colocação e perdeu apenas uma posição, mesmo após perder por 6 a 1.“Sofremos três gols em menos de 10 minutos. Até então, o jogo esta...