Esporte Dirigentes vão analisar, mas sub-20 do Vila Nova terá mudanças Tigre foi eliminado e direção estuda alterações na comissão e elenco. Dragão segue vivo

Mudanças devem ocorrer no time sub-20 do Vila Nova. Nesta segunda-feira (6), o time colorado foi goleado, por 4 a 0, pelo Taboão da Serra e com a vitória (2 a 0) do CRB sobre a Inter de Limeira, o Tigre foi eliminado da Copa São Paulo na 2ª rodada do Grupo 16. A direção da categoria de base vai aguardar o retorno da delegação para iniciar reformulação na categoria do...