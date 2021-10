Esporte Dirigentes goianos apoiam divulgação de áudios do VAR Atlético-GO, Goiás e Vila Nova concordam com transparência dos diálogos entre árbitro de vídeo e o árbitro de campo

A decisão da Confederação Brasileira de Futebol de liberar os áudios do VAR (árbitro de vídeo), a partir da 31ª rodada da Série A do Brasileiro, publica pelo ge..globo.com, é bem vista pelo Atlético-GO, único representante do futebol goiano na competição. O clube rubro-negro vê a novidade como uma forma de dar transparência aos diálogos entre os árbitros e a equipe...