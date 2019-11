Esporte Dirigentes do Vila Nova rebatem valor de dívidas que de documento que circulou por redes sociais Presidente do clube contesta que dívida do clube referente a ações trabalhistas e cíveis seria superior a R$ 5 milhões

Depois de um documento ter sido divulgado nas redes sociais contendo o valor de dívidas de ações trabalhistas e cíveis da equipe colorada, dirigentes do clube negaram as informações. O arquivo circula em grupos de Whatsapp, Facebook e Twitter e cita que o valor de R$ 5.213.923,86 é referente a estes tipos de dívidas, geradas no período entre 2016 e 2019, nas gestões pre...