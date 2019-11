Esporte Dirigentes do Vila Nova jogam a toalha: 'o rebaixamento foi sacramentado hoje' Ecival Martins e Hugo Jorge Bravo acreditam que não há mais salvação para o Vila Nova. Queda à Série C pode ser confirmada nesta quinta-feira (21)

Para o presidente Ecival Martins e o diretor de futebol e presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, o Tigre está rebaixado à Série C. A matemática ainda está do lado colorado, mas as chances de queda aumentaram após o empate com o Oeste, nesta quarta-feira (20). Se o Londrina vencer o São Bento, nesta quinta (21), a equipe vilanovense terá queda confirmada. ...