Esporte Dirigentes do futebol europeu planejam retomar o calendário do futebol em julho ou agosto Foi elaborado um documento, nesta quinta-feira (2), que será enviado a seus membros para que haja uma aprovação

Os dirigentes do futebol europeu confiam que as disputas poderão ser retomadas no segundo semestre. Para isso, elaboraram um documento, nesta quinta-feira (2), que será enviado a seus membros para que haja uma aprovação. "Estamos confiantes de que o futebol poderá recomeçar nos próximos meses, com condições que serão ditadas pelas autoridades públicas. Neste moment...