Esporte Dirigente prevê Vila Nova favorito ao acesso e explica escolha por teste rápidos Vice-presidente do time colorado, o deputado estadual Vinícius Cirqueira (Pros) participou de live no site e facebook do jornal O Popular, nesta terça-feira (9)

O vice-presidente do Vila Nova, Vinícius Cirqueira, explicou em live no facebook do POPULAR na noite desta terça-feira (9), que o clube optou por comprar testes rápidos por falta de recurso financeiro. Os exames serão realizados nos jogadores, funcionários e membros da comissão técnica a partir de terça-feira (16), quando está marcada a reapresentação do time colorado ap...