Esporte Dirigente espera definições, mas planeja Goiânia na Série D nacional Alexandre Godói cumpre mandato tampão no cargo até maio. Presidente ensaia decisões. Alguns atletas e o técnico Finazzi devem ser mantidos e ex-goleiro Márcio pode se tornar diretor de futebol

O presidente do Goiânia, Alexandre Godói, aguarda os desdobramentos da paralisação do futebol brasileiro e mundial, para começar a colocar em prática o projeto do Galo à disputa da Série D do Brasileiro. Enquanto a pandemia do coronavírus provoca medo e interrupções em todos os setores de atividades, o dirigente alvinegro, cumprindo o mandato tampão no cargo até ma...