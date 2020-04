Esporte Dirigente do Vila Nova não crê em retomada do Goianão Vice-presidente ressaltou ansiedade pela volta do futebol, mas, diante do cenário de pandemia que vive o País, pede paciência e diz que é ‘pouquíssimo provável’ conclusão do Estadual

O vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, não acredita que o Campeonato Goiano possa ser concluído neste ano. Apesar da CBF e dos clubes se esforçarem para produzir protocolos de segurança para retomada do futebol no País, o dirigente do Tigre vê o Brasil em cenário longe de pensar na volta do esporte. “O desejo de todos os clubes é retomar as atividades...