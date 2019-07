Esporte Dirigente do Tigre quer torcida colorada no estádio do Atlético Ecival Martins afirmou que reivindicará os 10% da carga de ingressos para que a torcida vilanovense esteja presente no estádio rubro-negro no clássico pela Série B

As atenções do Vila Nova se voltam, agora, para o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 13, às 16h30, o Tigre visita o Atlético, no Antônio Accioly, pela 9ª rodada. Presidente colorado, Ecival Martins afirmou que reivindicará os 10% da carga de ingressos para que a torcida vilanovense esteja presente no estádio rubro-negro. Desde 2018, havia um acordo...