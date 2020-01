Esporte Dirigente do Goiás espera Tadeu no BID na véspera da estreia do Goianão Goleiro, no entanto, fica fora do primeiro jogo da temporada porque registro deveria ter sido publicado até terça-feira (21)

O Goiás espera que o nome do goleiro Tadeu aparece no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quarta-feira (22). No entanto, o jogador está fora da estreia do clube no Campeonato Goiano, nesta quinta-feira (23), contra a Aparecidense, na Serrinha, às 20h30. O registro deveria ter ocorrido até esta terça-feira (21), conforme prevê regulamento do Goianão. O probl...