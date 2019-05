Esporte Dirigente do Cruzeiro nega crise, banca Mano, mas admite fase ruim Vice-presidente de futebol do clube mineiro, Itair Machado, disse que "rumores" estão deixando torcida celeste intranquila e que "mentiras" estão sendo veiculadas sobre os bastidores da equipe na temporada

Em uma sequência de tropeços e derrotas inesperadas, o Cruzeiro veio a público nesta terça-feira (21), através de sua diretoria, para negar qualquer crise no elenco. O vice-presidente de futebol do clube mineiro, Itair Machado, negou também qualquer salário atrasado, bancou a permanência do técnico Mano Menezes, mas admitiu a surpresa com a queda de rendimento da equipe n...