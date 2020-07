Esporte Dirigente do Atlético-GO pede superação ao elenco e diz que será preciso 'frieza' em maratona Adson Batista diz que não é momento para reclamar da tabela e ressalta importância de adaptação aos jogos sem público

Desde a paralisação do futebol, em março, com a suspensão de torneios em andamento (Copa do Brasil e do Goianão), os dirigentes do Atlético se colocaram na linha de frente pelo retorno das competições. Assim, o presidente do clube, Adson Batista, não fez nenhum tipo de objeção à tabela divulgada pela CBF na manhã de terça-feira (14). Ao contrário, para e...