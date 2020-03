Esporte Dirigente diz que Tóquio-2020 pode ser adiada pelo coronavírus, e não cancelada

A principal pergunta no esporte mundial é se os Jogos Olímpicos (24 de julho a 9 de agosto) e Paralímpicos (25 de agosto a 6 de setembro) de Tóquio serão mantidos nas datas programadas. Com o avanço do coronavírus em diversos países do mundo, muitos eventos estão sendo cancelados ou adiados. Nesta terça-feira, a publicação de uma entrevista com Haruyuki Takahashi, ...