Esporte Dirigente detona arbitragem e não quer mais Eduardo Tomaz em jogos do Vila Nova Hugo Jorge Bravo faz série de críticas à condução da partida e afirma que Federação Goiana de Futebol terá de escolher entre clube ou árbitro em campo

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, detonou a atuação do árbitro Eduardo Tomaz no clássico contra o Goiás e afirmou que a Federação Goiana de Futebol terá de escolher se terá o Vila Nova em campo ou Eduardo Tomaz na mesma partida. O dirigente disse que dói ver o trabalho prejudicado pela arbitragem. “A partir de hoje, quando acontece esse tipo de situaç...