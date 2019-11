Esporte Dirigente confirma renovação de Fábio Sanches com o Goiás Diretor de futebol Túlio Lustosa revela extensão contratual do zagueiro, que permanecerá por mais dois anos no clube esmeraldino

O Goiás acertou a renovação de contrato com o zagueiro Fábio Sanches. O atleta, que teria o contrato encerrado no fim de 2019, permanecerá no clube por mais duas temporadas, de acordo com Túlio Lustosa, diretor de futebol esmeraldino. "É um atleta que teve duas lesões sérias durante seu período no clube. Mesmo quando não estava sendo usado, sempre depositamos muita ...