Esporte Dirigente confirma fim da temporada na Argentina; futebol só voltará com torcida Presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA) revelou que estão definidos os clubes classificados para a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana de 2021

Assim com já foi definido em alguns países da Europa - casos de França, Bélgica e Holanda -, a temporada do futebol na Argentina está encerrada por conta da pandemia do novo coronavírus. Claudio Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA, na sigla em espanhol), confirmou o encerramento da temporada de futebol na Argentina e revelou que estão definidos o...