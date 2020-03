Esporte Dirigente comenta drama de Tadeu e revela: 'ele pediu para jogar' Gestor de futebol esmeraldino Túlio Lustosa enaltece profissionalismo do goleiro, que está com a filha hospitalizada

A classificação do Goiás para a terceira fase da Copa do Brasil teve uma cena marcante. Logo após o fim da partida, o goleiro Tadeu se ajoelhou no gramado e chorou copiosamente. O motivo foi revelado minutos depois, pelo zagueiro Rafael Vaz, que contou que a filha (Isabela, que está prestes a completar oito meses) do companheiro está hospitalizada. Em contato com a ...