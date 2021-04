Esporte Dirigente coloca Goiás como 'franco atirador' contra Atlético-GO Paulo Rogério Pinheiro garante que time esmeraldino vai entrar com seriedade e vontade para vencer o Dragão

Após campanha fraca no 1º turno do Campeonato Goiano, o Goiás enfrenta o Atlético-GO e entra como "franco atirador", de acordo com presidente executivo Paulo Rogério Pinheiro. A partida está marcada para este domingo (25), às 16 horas, no Estádio da Serrinha. O discurso é de colocar o favoritismo para o lado atleticano, mas com a ressalva de que os clássicos costum...