Esporte Dirigente cita apatia e quer reação do Dragão Adson Batista não isentou o técnico Wagner Lopes de críticas

As atuações do Atlético, nesta Série B, ainda não convenceram a diretoria atleticana sobre potencial do clube para buscar o acesso à elite nacional. A derrota não foi bem digerida. O presidente e diretor de futebol do clube, Adson Batista, criticou muito a atuação do time, a forma como foi preparado pelo treinador Wagner Lopes e cobrou reação na quinta-feira, contra o Guaran...