Esporte Diretoria vê Goiás acima das diferenças entre Harlei Menezes e Enderson Moreira Para presidente Marcelo Almeida, o interesse da instituição deve prevalecer sobre questões pessoais

A tentativa de mostrar que o Goiás está acima de qualquer pessoa que trabalhe ou torça pelo clube é o caminho que o presidente Marcelo Almeida diz que utilizará para verificar se o ex-goleiro e hoje diretor de futebol do time esmeraldino, Harlei Menezes, continuará no cargo com a chegada do técnico Enderson Moreira.Na primeira passagem do treinador pelo Goiás, Harle...