Esporte Diretoria do Vila Nova traça perfil para novo treinador Frontini explicou que substituto de Wagner Lopes terá de ter o conhecimento de como o time colorado funciona

O diretor de futebol do Vila Nova, Frontini, disse que o próximo treinador do Tigre terá de conhecer como o clube colorado funciona e que o próximo passo após definir Higo Magalhães como técnico interino será de encontrar o substituto para Wagner Lopes, que deixou a equipe após acordo na manhã desta quinta-feira (24) véspera do clássico contra o Goiás, pela Série B. Frontini afirmou q...