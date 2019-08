Esporte Diretoria do Vila Nova prega discurso de união e anuncia gerente de futebol Ex-goleiro ocupará posto para trabalhar ao lado do novo diretor de futebol, Hugo Jorge Bravo, que pede licença do Conselho Deliberativo

Com discurso de união de forças para evitar o pior para o clube, Hugo Jorge Bravo foi apresentado, na manhã desta segunda-feira (12), como novo diretor de futebol do Vila Nova, pelo presidente Ecival Martins, após a saída do executivo de futebol Sidiclei Menezes. Presidente do Conselho Deliberativo do time colorado, Hugo Jorge Bravo se licencia do cargo para assumir f...