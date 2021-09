Esporte Diretoria do Vila Nova espera maior presença de público no OBA Na vitória contra o Operário-PR, 1.328 pessoas estiveram no OBA. Capacidade poderia ultrapassar 3 mil

A diretoria do Vila Nova espera que o torcedor colorado vá em maior número ao OBA nas próximas rodadas da Série B. Em uma rede social e em entrevista coletiva, dirigentes da equipe afirmaram que tinham a expectativa de um público superior aos 1.328 torcedores que estiveram no estádio na terça-feira (28) para acompanhar a vitória do Tigre sobre o Operário-PR, por 2 a 1....